Autorità Portuale – Il Presidente Mastro ha incontrato la stampa



Presso la sede di Brindisi dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSPMAM), il Presidente, Prof. Avv. Francesco Mastro ha incontrato i giornalisti per presentarsi ufficialmente. L’avvocato barese reggeva già le redini nel ruolo di Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, di cui fanno parte i porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli e Termoli, a partire dallo scorso 30 giugno, subentrando al commissario Vincenzo Leone, che, a sua volta, aveva preso il posto del Presidente dimissionario, Ugo Patroni Griffi. In data 23 ottobre 2025, il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato i decreti che nominano tre nuovi presidenti, tra cui Francesco Mastro. Una nomina importante che ha l’obiettivo di consolidare la governance e sostenere lo sviluppo di una delle aree portuali più strategiche per il Mezzogiorno.Durante l’incontro il Presidente ha illustrato le linee programmatiche e le priorità del suo mandato. Il Sistema Portuale Adriatico Meridionale è al centro di importanti trasformazioni, tra cui potenziamento logistico, ammodernamento tecnologico e promozione della sostenibilità ambientale e il Presidente Mastro avrà, sicuramente, un ruolo essenziale per garantire continuità amministrativa, facilitare gli investimenti e migliorare l’efficienza operativa degli scali. Tanti sono i progetti che il Presidente ha “ereditato”, già finanziati, che porterà avanti. Per quanto riguarda Brindisi, il porto è un luogo che va infrastrutturato per favorire i traffici di merci e persone. Inoltre, si darà, finalmente, posto alla nautica da diporto nel lungomare. Il Presidente è stato molto esaustivo nel delineare le linee programmatiche. Ha focalizzato l’importanza di lavorare in collaborazione con i dirigenti che lo affiancheranno in ogni iniziativa. È intervenuto il Sindaco di Brindisi, dott. Giuseppe Marchionna che ha evidenziato, ancora una volta, l’importanza del porto per la città. Anna Consales