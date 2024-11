Autunno e inverno tempo di funghi. Al via i corsi di formazione

Autunno e inverno tempo di funghi. E tempo anche di corsi di formazione valido per il rilascio del primo attestato per il riconoscimento dei funghi epigei spontanei e di aggiornamento. Dopo quelli tenutisi a San Donaci la scorsa settimana, e il 6, 7 e 8 novembre a Torre Santa Susanna presso l’aula consiliare di Via Goito, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale. Tutti i corsi saranno una vera e propria full immersion dalle ore 16 alle ore 20. La settimana successiva, dall’11 al 13 novembre sarà la volta di Tuturano, presso la sede della Pro Loco, sita in Via Stazione, 17 (info al numero 3924796934). E ancora dal 17 al 19 il corso si terrà a Francavilla Fontana presso la sede dell’Associazione “il Circo della Farfalla” in Via Regina Elena, 83 (info al 3924796934). Il corso è tenuto da micologi e da un medico per la parte riguardante la tossicologia. Il corso è indispensabile per acquisire il permesso di raccolta per uso non professionale: un’abilitazione che consente di raccogliere sul territorio regionale sino a tre chilogrammi di funghi al giorno. I partecipanti studieranno innanzitutto le caratteristiche biologiche dei funghi, imparando a individuare senza incertezze le specie velenose. Verranno inoltre fornite informazioni sulle modalità di raccolta e di conservazione, di educazione ambientale, sulle normative vigenti, e infine sul ruolo dei funghi nell’alimentazione umana. Il mondo dei macro funghi è complesso e affascinante, quanto pericoloso e controverso se non viene trattato con attenzione. La raccolta di alcune specie fungine risulta un hobby molto diffuso tra i cittadini e argomento di notevole interesse per gli appassionati di natura e ambiente. Il fascino di poter raccogliere e consumare con ragionevolezza avvicina moltissimi neofiti ogni anno alla micologia.

Il corso di micologia proposto ha l’obiettivo di fornire all’utente le basi scientifico-empiriche per il riconoscimento delle più comuni specie commestibili, non commestibili e tossiche, incrementando le conoscenze del corsista in ambito biologico ed ecologico-ecosistemico dell’organismo “fungo”.