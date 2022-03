AVARIA ALL’IMPIANTO ANTINCENDIO DEL “PERRINO”. ALLERTATI TUTTI I RESPONSABILI!

L’ospedale Perrino di Brindisi è alle prese con un’avaria al sistema antincendio. La comunicazione ufficiale è stata inoltrata dai dirigenti dello stesso nosocomio a tutti coloro che potrebbero intervenire in caso di allarme. Non si conosce, al momento, cosa potrebbe aver generato questa anomalia, così come non si conoscono i tempi per ripristinare le massime condizioni di sicurezza. Sta di fatto che adesso il problema esiste e quindi bisogna prestare la massima attenzione. Purtroppo non è la prima volta che il “Perrino” dimostra di avere problemi di carattere funzionale. Si tratta di stabilire, pertanto, se il guasto può essere dipeso da una carenza di interventi di manutenzione.