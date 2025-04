Avellino-Brindisi, primo turno play-in in diretta Raisport

AVELLINO-BRINDISI, PRIMO TURNO PLAY-IN DIRETTA RAISPORT. BUCCHI: “SOVVERTIRE PRONOSTICI E FATTORE CAMPO, POSSIAMO FARLO”

PALLA A DUE GIOVEDÌ 01 MAGGIO ORE 21:00 IN DIRETTA RAI SPORT HD.

Il primo turno dei play-in di Serie A2 vedrà opposte Avellino Basket e Valtur Brindisi nella gara secca da disputare al PalaDelMauro. Un primo fondamentale spareggio post season per qualificarsi al secondo turno dei play-in, con la Tezenis Verona diretta interessata in attesa di incontrare domenica la vincitrice del match. Una partita da dentro-fuori in cui le contendenti vorranno costruirsi il proprio futuro in quaranta minuti ad alta intensità e concentrazione.

I due precedenti stagionali sorridono agli irpini, capaci di battere i biancoazzurri in entrambe le occasioni.

Il derby del sud inaugurò il campionato di Serie A2 2024/25 lo scorso 29 settembre 2024, match d’esordio per la neopromossa Avellino che fu capace di espugnare il PalaPentassuglia con il punteggio di 72-77. Il parziale di 13-0 a favore degli irpini ribaltò completamente l’inerzia del match nei minuti finali decisivi per piazzare la zampata vincente.

Il 19 gennaio 2025 il secondo atto al Pala Del Mauro (77-73 risultato finale) per una Valtur Brindisi che si spense sulle basse percentuali al tiro, in particolar modo il 4/18 dalla lunga distanza a vanificare i 19 rimbalzi offensivi conquistati e i 70 tiri totali tentati a fronte dei soli 49 di Avellino. Top scorer dell’incontro fu Mussini a segno con 17 punti personali, miglior valutazione per Brindisi di Radonjic autore di 6 punti e 10 rimbalzi.

Palla a due in programma giovedì 01 maggio alle ore 21:00 al Pala Del Mauro di Avellino.

A presentare la sfida in casa Valtur Brindisi, coach Piero Bucchi: “Andiamo ad Avellino per cercare di disputare la miglior prestazione possibile, il gruppo è coeso e consapevole delle ultime non buone prestazioni. Per rispetto al pubblico e al duro lavoro svolto in questa stagione, per la passione che hanno dimostrato per la pallacanestro, sono sicuro che metteranno in campo tutto ciò che hanno a disposizione. Giochiamo fuori casa, loro hanno il vantaggio del fattore campo e dei pronostici, ma possiamo sovvertirli. Si parte da zero a zero in una partita secca, vogliamo vincere e prolungare la nostra stagione”.

Il match sarà trasmesso giovedì 01 maggio in diretta alle ore 21:00 su Rai Sport HD, canale 58 del digitale terrestre, e visibile, sempre in diretta ed in chiaro, sulla piattaforma Rai Play (https://www.raiplay.it/dirette/raisport); ma anche in tutti i territori raggiunti dal satellite Hotbird 13 (Europa e bacino del Mediterraneo) e sul canale internazionale Rai Italia, trasmesso e diffuso nel mondo, in lingua italiana. La gara sarà inoltre disponibile in visione free-on demand su Rai Play. Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio, media partner Valtur Brindisi.