AVEVA DROGA IN CASA – DENUNCIATO BRINDISINO

Nella mattinata di ieri, nel corso dei servizi di controllo del territorio che, con l’arrivo della stagione estiva, sono stati rafforzati su disposizione del Questore di Brindisi Annino GARGANO, Le Volanti della Polizia di Stato hanno rinvenuto circa dieci grammi di sostanza stupefacente presso l’abitazione di un giovane brindisino.

Gli operatori di Polizia, impegnati nelle attività di controllo si sono portati presso l’abitazione del giovane per procedere alla notifica di un provvedimento amministrativo.

Al momento dell’arrivo della Volante l’atteggiamento del giovane era apparso da subito sospetto e gli operatori di Polizia rilevavano la presenza di esalazioni di derivati della cannabis. Alla luce di quanto accertato si riteneva opportuno procedere immediatamente ad una perquisizione all’esito della quale erano stati rinvenuti due involucri contenenti sostanze stupefacenti di cui uno conteneva Haschisch per una quantità pari a 6 grammi; il secondo involucro conteneva marijuana suddivisa in piccole porzioni in quantità pari a 4 grammi circa.

Il giovane brindisino, con precedenti segnalazioni per violazione della normativa sugli stupefacenti, veniva indagato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; la droga rinvenuta era stata sequestrata per essere messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.