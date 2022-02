AVEVA IN CASA UN CHILO DI MARIJUANA ESSICCATA E 12 PIANTINE. DENUNCIATO

Nell’ambito delle rituali attività d’indagine espletate da questa Squadra Mobile, personale dipendente, nella mattinata del 07.02.2022, effettuava una perquisizione domiciliare in una abitazione ubicata nel quartiere Sant’Elia, il cui esito portava al rinvenimento e sequestro di circa 1 KG di sostanza stupefacente essiccata tipo marijuana , stipata in numerosi vasetti in vetro e, nr. 12 piantine alte circa un metro autoinfiorescenti. Di concerto con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, questa Squadra Mobile procedeva quindi all’arresto del titolare dell’appartamento e alla denuncia in stato di libertà della persona con la quale nell’occasione il medesimo si accompagnava.