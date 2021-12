Oria. Circola con una “roncola” occultata sotto il sedile del proprio veicolo, denunciato.

A Oria, i Carabinieri della locale Stazione, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato un 56enne del luogo per porto abusivo di arma bianca. In particolare, i militari hanno controllato l’uomo mentre si trovava a bordo del proprio veicolo, trovandolo in possesso di una “roncola” occultata sotto il sedile, sottopost