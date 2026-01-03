Facebook Instagram
AVIS e C.S.I. 𝐈𝐧𝐬𝐢𝐞𝐦𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐬𝐚𝐥𝐮𝐭𝐞, 𝐥𝐨 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐞 𝐥𝐚 𝐬o𝐥𝐢𝐝𝐚𝐫𝐢𝐞𝐭à

AVIS Provinciale e  C.S.I. Brindisi uniscono le forze per promuovere l’educazione alla salute, la solidarietà e la cultura della donazione del sangue.

In occasione dell’Assemblea elettiva del Comitato Territoriale del  C.S.I. Brindisi APS, i Presidenti Provinciali, Sergio Zezza per AVIS e Ivano Rolli per il Centro Sportivo Italiano,  facendo proprio il protocollo d’intesa sottoscritto dai rispettivi Presidenti Nazionali qualche settimana fa, hanno sottoscritto un protocollo a livello provinciale impegnandosi a realizzare iniziative comuni per promuovere l’educazione ai principi della salute e della  solidarietà attraverso lo sport e diffondere la cultura della donazione del sangue e del plasma.

Attraverso lo sport vogliamo coinvolgere giovani, famiglie, dirigenti e operatori sportivi della Provincia di Brindisi, realizzando iniziative di prevenzione e promozione del benessere.

