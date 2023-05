AVIS IL 20 MAGGIO A MESAGNE INAUGURA IL PRIMO LABORATORIO SULLA COOPROGETTAZIONE IN SANITÀ

Si terrà a Mesagne presso l’Auditorium del Castello Normanno Svevo sabato 20 maggio a partire alle ore 10, il primo laboratorio sulla cooprogettazione in sanità ai sensi del Codice Unico del Terzo Settore, affinché il volontariato sanitario possa proporre e gestire con la ASL servizi di prossimità che migliorino lo stato di salute della popolazione. Organizzatore dell’attività AVIS Provinciale Brindisi. Introdurranno i lavori Rino Spedicato del CSV Brindisi-Lecce “Volontariato nel Salento”, Sergio Zezza Presidente Avis Provinciale Brindisi e Egidio Conte Consigliere Nazionale Avis, dopo i saluti istituzionali del Presidente della Provincia e Sindaco di Mesagne Antonio Matarrelli. Relazioni di due tra i massimi esperti in materia: Gianluca Budano, Welfare Manager Pubblico e consigliere d’ammimistrazione della Fondazione Terzjus – Osservatorio per il Diritto del terzo settore, la filantropia e l’impresa sociale, che affronterà il tema COOPROGRAMMAZIONE E COOPROGETTAZIONE NEL VOLONTARIATO SANITARIO;

Eugenio Cascione, commercialista e Direttore provinciale di Confcooperative che parlerà di MODELLI ORGANIZZATIVI DEGLI ETS.

Nel corso dei lavori i presenti, riuniti in due laboratori facilitati dai relatori, elaboreranno un prototipo di cooprogettazione, come previsto dalla normativa introdotta dal Dlg 117/2017, che potrà essere proposto alla Azienda Sanitaria Locale.

“È il primo esperimento di questo tipo che si realizza in Puglia e forse anche in Italia. Siamo fieri che si parte da Brindisi con questa esperienza di formazione finalizzata all’azione” – commenta entusiasta Sergio Zezza.

L’iniziativa è realizzata con il sostegno della FONDAZIONE CON IL SUD.

L’incontro è aperto a tutti.