AVIS Puglia: assemblea regionale il 20 aprile a Brindisi

Sabato 20 aprile, alle ore 9:30, si terrà a Brindisi l’assemblea regionale AVIS Puglia dal titolo “La scelta che unisce. Donatori in rete per la salute universale”. L’appuntamento è presso la Sala Conferenze dell’Autorità Portuale, in piazza Vittorio Emanuele II, n. 7.

L’assemblea sarà un’occasione importante per confrontarsi sul tema della donazione di sangue e plasma e sul ruolo di AVIS nella promozione della salute universale. Si parlerà anche delle attività svolte dall’associazione nell’ultimo anno e dei progetti futuri.

Un momento importante per incontrarsi e condividere esperienze con altri donatori e volontari, per rinnovare l’impegno per la donazione e per costruire insieme una rete sempre più solida a sostegno della salute di tutti.

La partecipazione all’assemblea è riservata ai delegati delle Avis Provinciali e ai Presidenti di Comunali e Provinciali.