Tradizionale appuntamento con il camper dell’Avis in piazza Vittoria in coincidenza con la festa di Halloween. Tanti bambini presenti, tante maschere nere e arancioni sul tema delle zucche, tanti giochi e tanti adulti pronti a donare il sangue per salvare vite umane o solo per chiedere informazioni. Un appuntamento davvero speciale.