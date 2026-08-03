Avis ringrazia donatori e volontari. Cresciute le sacche di sangue



AVIS Provinciale Brindisi: a luglio raccolte 1.213 sacche di sangue. Crescita del 10% rispetto al 2025. Il grazie ai donatori e ai volontari

Luglio si chiude con un risultato di grande valore per l’AVIS Provinciale Brindisi: 1.213 sacche di sangue raccolte, con un incremento del 10% rispetto allo stesso periodo del 2025. Un dato che testimonia la straordinaria generosità dei donatori e il costante impegno dei volontari delle sedi comunali della provincia, che anche durante il periodo estivo hanno lavorato con dedizione per garantire la disponibilità di sangue a favore di chi ne ha bisogno.

«A nome dell’AVIS Provinciale Brindisi desidero esprimere il più sincero ringraziamento a tutti i donatori e ai volontari che hanno reso possibile questo importante risultato», dichiara il Presidente Provinciale Sergio Zezza. «Le 1.213 sacche raccolte rappresentano molto più di un numero: sono vite che potranno essere curate, interventi che potranno essere eseguiti, speranze che si trasformano in realtà. Questo traguardo è il frutto del grande lavoro svolto quotidianamente dalle nostre sedi comunali, che continuano a essere un presidio fondamentale di solidarietà e partecipazione sul territorio.»

Il Presidente ha voluto rivolgere un pensiero particolare alle nuove generazioni, lanciando un appello affinché sempre più giovani scelgano di avvicinarsi alla donazione.

«Donare sangue significa compiere un gesto di straordinaria condivisione. Significa costruire comunità, prendersi cura degli altri ed essere protagonisti di una cittadinanza attiva. In una società in cui troppo spesso prevalgono l’individualismo e l’indifferenza, la donazione rappresenta un esempio concreto di responsabilità e di attenzione verso il prossimo. Per questo invito soprattutto i giovani a riflettere sul valore di questo gesto, semplice ma capace di fare la differenza.»

Nonostante i risultati incoraggianti, AVIS Provinciale Brindisi richiama l’attenzione sulle prossime settimane. Il mese di agosto, infatti, rappresenta tradizionalmente uno dei periodi più delicati dell’anno, a causa della diminuzione delle donazioni e del conseguente rischio di riduzione delle scorte di sangue, mentre il fabbisogno negli ospedali non si ferma.

«Il risultato di luglio ci rende orgogliosi, ma non possiamo abbassare la guardia. Agosto è un mese complesso e abbiamo bisogno del contributo di tutti. Rivolgiamo un appello ai donatori abituali affinché programmino la loro donazione e a chi non ha mai donato perché compia il primo passo. Dietro ogni sacca di sangue c’è una persona che affronta una malattia, un intervento chirurgico, un’emergenza o una terapia salvavita. Pensiamo a chi è meno fortunato di noi e ha bisogno della nostra solidarietà. Donare significa offrire una possibilità, restituire speranza e affermare, con un gesto concreto, il valore della vita.»

AVIS Provinciale Brindisi rinnova infine il proprio ringraziamento a tutte le Comunali AVIS, ai dirigenti, ai volontari, al personale sanitario e, soprattutto, ai donatori che ogni giorno dimostrano come la solidarietà sia il patrimonio più prezioso della nostra comunità. Il traguardo delle 1.213 sacche raccolte nel mese di luglio è un successo collettivo che conferma come, insieme, sia possibile rispondere ai bisogni del territorio e garantire una concreta speranza a chi attende una trasfusione salvavita.