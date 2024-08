AVR: Collaboriamo per prevenire il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Riciclare in modo appropriato non solo protegge l’ambiente, ma contribuisce anche al benessere economico della città di Brindisi

(redazionale) – Brindisi sta intensificando gli sforzi per migliorare la raccolta differenziata e raggiungere elevate percentuali

di raccolta. Questo obiettivo ambizioso richiede un impegno congiunto da parte di aziende, cittadini e

istituzioni per combattere il fenomeno degli abbandoni indiscriminati di rifiuti, che compromettono

l’immagine e la salute della città. Nelle ultime settimane, gli operatori di AVR per l’Ambiente sono scesi in

campo con interventi quotidiani per affrontare questa problematica. La necessità di un’alleanza tra tutte le

parti coinvolte è ora più che mai cruciale poiché Brindisi può dimostrare di essere capace di migliorare e

conquistare un posto tra i Comuni Ricicloni della Puglia. L’appello è dunque rivolto a tutta la comunità: solo

con uno sforzo collettivo si potrà garantire un futuro più pulito e sostenibile.

L’azienda sottolinea la propria fiducia nella possibilità di realizzare un cambiamento significativo nella

gestione dei rifiuti a Brindisi, riconoscendo e apprezzando l’impegno quotidiano di tutti i cittadini. Come in

ogni processo di trasformazione, le sfide iniziali sono inevitabili; tuttavia, con un lavoro congiunto e uno

sforzo condiviso, sarà possibile ridurre la quantità di rifiuto indifferenziato attualmente raccolto che,

dall’analisi dei dati relativi alla sua raccolta su base settimanale, si evince che spesso i rifiuti indifferenziati

vengono raccolti anche al di fuori dei giorni stabiliti. Questo fenomeno di abbandono si riferisce, in

particolare, ai sacchetti lasciati al di fuori delle abitazioni nelle giornate che non rispettano il nuovo

calendario della raccolta differenziata. Uno sforzo di raccolta che l’azienda sta affrontando con la speranza

che da problema si trasformi in opportunità, infatti la riduzione della produzione del rifiuto indifferenziato e

il rispetto del calendario di conferimento potrà condurre ad una riduzione dei costi di smaltimento e di

conseguenza della Tassi dei Rifiuti (TARI).

In queste settimane, i nostri operatori si sono impegnati ancora di più nel lavaggio stradale del basolato del

centro città, un’operazione fondamentale per garantire un ambiente sempre più accogliente e ospitale. Un

vera e propria responsabilità per offrire ai cittadini e ai turisti una città che sia gradevole e pulita. Questo

lavoro è essenziale per valorizzare il patrimonio della città di Brindisi e per rendere ogni visita un’esperienza

memorabile.