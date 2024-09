AVR per l’Ambiente contro l’abbandono dei rifiuti ingombranti. Attivi servizi dedicati per il ritiro on-demand

(servizio redazionale) La raccolta differenziata non è solo un obbligo di legge, ma un gesto di rispetto e amore per la nostra terra. Ogni volta che separiamo correttamente i nostri rifiuti, stiamo contribuendo a proteggere l’ambiente, a risparmiare risorse preziose e a ridurre l’inquinamento. È un piccolo sforzo che può fare una grande differenza per il futuro del nostro pianeta.

Ogni giorno, gli operatori di AVR per l’Ambiente S.p.A. lavorano con dedizione per mantenere le strade della nostra città pulite e per migliorare il servizio di raccolta differenziata. Tuttavia, in alcune zone specifiche di Brindisi, purtroppo, il loro compito è reso difficile dall’abbandono indiscriminato di rifiuti, un comportamento che rallenta il cammino verso una Brindisi più sostenibile e decorosa.



Vogliamo ricordare a tutti quanto sia fondamentale un impegno collettivo: solo insieme possiamo garantire spazi puliti che rispecchino il valore e la bellezza della nostra città. Prestate particolare attenzione nelle aree dove si trovano i carrellati stradali, come quelli dei condomini e delle attività commerciali. È in questi punti che, spesso, si verificano gli abbandoni, trasformando luoghi comuni in piccole discariche a cielo aperto. Lo stesso vale per i rifiuti ingombranti, che a volte vengono lasciati per strada nonostante sia disponibile un servizio gratuito di ritiro a domicilio, che si può facilmente prenotare.



Per rendere tutto questo più semplice, i cittadini di Brindisi hanno a disposizione “DifferenziApp”, un’app sviluppata da AVR che vi guida nella corretta separazione dei rifiuti, vi permette di prenotare il ritiro degli ingombranti e di segnalare problemi o mancate raccolte. Grazie alla sezione “Dove lo butto”, potete scoprire dove gettare correttamente i diversi materiali, oltre a consultare gli orari dei centri di raccolta e i contatti utili.

Abbandonare i rifiuti in modo incivile danneggia il nostro bene comune e aumenta i costi per tutti noi. È arrivato il momento di fare un passo avanti, come stanno facendo tanti cittadini e anche i comuni vicini. Dobbiamo valorizzare chi si impegna ogni giorno nella raccolta differenziata e, allo stesso tempo, essere più severi verso chi non rispetta le regole, introducendo anche sanzioni per contrastare gli abbandoni.

AVR per l’Ambiente è fiduciosa: con l’aiuto di tutti e grazie alla collaborazione attiva dei cittadini, possiamo trasformare Brindisi in una città accogliente, pulita e virtuosa nel riciclo. Insieme possiamo fare la differenza!

Per scaricarla da Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.avr.DifferenziApp&pcampaignid=web_share

Per scaricarla da IOS: https://apps.apple.com/it/app/differenziapp/id1116499675

Per rimanere aggiornati