AVR per l’Ambiente e l’impegno per il contrasto agli abbandoni indiscriminati. Combattiamo per evitare le discariche cittadine

Continua l’impegno quotidiano degli operatori di AVR per l’Ambiente S.p.A per ripulire le strade della città e per migliorare la raccolta differenziata. Ancora una volta AVR, insieme al Comune di Brindisi, tornano a ribadire che, in alcune zone specifiche della città, si verificano ancora abbandoni indiscriminati che inficiano nella realizzazione del progetto comune: una Brindisi sostenibile e pulita.

Oggi più che mai è necessario uno sforzo collettivo per garantire, anche alle nuove generazioni, spazi decorosi e capaci di rispecchiare il valore della città. È importante sottolineare che l’appello è rivolto principalmente agli assegnatari dei carrellati, come condomini o attività commerciali, che talvolta si trasformano in discariche per gli incivili. Anche le 10 Isole Ecologiche sparse in città si stanno velocemente trasformando in veri ricettacoli di rifiuti di ogni genere.

Quotidianamente documentiamo la situazione e i problemi che dobbiamo affrontare per dimostrare come, dopo la raccolta ordinaria, dobbiamo sempre effettuare raccolte straordinarie di rifiuti indifferenziati. Dal primo pomeriggio si trovano nuovi abbandoni senza alcun rispetto degli orari e modalità di conferimento.

L’azienda sottolinea la propria fiducia nella possibilità di realizzare un cambiamento significativo nella gestione dei rifiuti a Brindisi, riconoscendo e apprezzando l’impegno quotidiano di tutti i cittadini ma è anche consapevole che i traguardi non si possono raggiungere da soli e che migliorarsi c’è bisogno di uno sforzo congiunto. Proprio per questo motivo nei prossimi giorni partirà una campagna di informazione ambientale per le attività e utenze non domestiche (commerciali), le quali sono produttrici di grandi quantità di rifiuti.

Le campagne informative devono però essere accompagnate da un approccio più rigido nel contrasto degli abbandoni indiscriminati con misure, come ordinanze e regolamenti, seguite quando necessario da sanzioni.

Ricordiamo, inoltre, come i cittadini di Brindisi hanno a disposizione la DifferenziApp, un APP sviluppata da AVR che aiuterà a differenziare correttamente, fornirà il calendario del conferimento sia per le utenze domestiche che non-domestiche, permetterà di sapere dove buttare i rifiuti con la sezione “dove lo butto”, conoscere gli orari di apertura, i numeri di telefono utili e la dislocazione dei centri di raccolta. Sarà poi possibile prenotare il ritiro dei rifiuti ingombranti oltre a fare segnalazioni mirate di eventuali problemi ambientali o mancati ritiri.