AVR per l’Ambiente lancia la campagna “Il Tuo Quartiere non è una Discarica” per contrastare l’abbandono dei rifiuti ingombranti.

Brindisi – 10.02.2025 – Nonostante la disponibilità di servizi dedicati alla prenotazione e al ritiro dei rifiuti ingombranti, AVR per l’Ambiente S.p.A. aggiunge un ulteriore tassello nel contrasto ai gravosi episodi legati agli abbandoni indiscriminati di questa tipologia di rifiuti.

Per contrastare il fenomeno e rispondere in modo più efficace alle esigenze dei cittadini, l’azienda ha lanciato la campagna “Il Tuo Quartiere non è una Discarica”.

Nell’ambito dell’iniziativa, sarà allestita un’isola ecologica dedicata, attiva dalle 7:30 alle 11:30, secondo un calendario specifico di date e zone. Nel mese di febbraio, l’isola ecologica sarà presente nelle seguenti aree:

Mercoledì 12.02.2025 presso via Benvenuto Cellini intersezione via Antonio Canova;

presso via Benvenuto Cellini intersezione via Antonio Canova; Mercoledì 19.02.2025 presso via Renato Serra intersezione piazza Antonio Muratori/ piazza Giuseppe Giusti;

presso via Renato Serra intersezione piazza Antonio Muratori/ piazza Giuseppe Giusti; Mercoledì 26.02.2025 presso via Spagna (parcheggio).

Presso l’isola ecologica, gli operatori saranno a disposizione per supportare i cittadini nel corretto smaltimento dei rifiuti ingombranti e fornire informazioni utili per migliorare la raccolta differenziata nella città di Brindisi.