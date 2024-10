AVR per l’Ambiente smentisce le accuse di gestione non conforme dei rifiuti. “L’Azienda opera da sempre in massima trasparenza e chiarezza”

Ecco la nota di AVR (servizio redazionale):

In riferimento alle notizie di stampa emerse in questi giorni in cui si riportavano affermazioni su presunti comportamenti non corretti nella gestione e conferimento dei rifiuti della raccolta differenziata di Brindisi la nostra azienda AVR per l’Ambiente S.p.A., attuale gestore del servizio di igiene urbana nella città salentina. In merito ci corre l’obbligo di smentire tali informazioni, lesive dell’immagine aziendale, atteso che la nostra società ha sempre operato in modo trasparente oltre che sempre e comunque nel rispetto delle regole.

La nostra azienda già da tempo ha attivato percorsi formativi nei confronti del personale di servizio per garantire il massimo livello qualitativo del servizio e proprio in questi giorni è stato comunicato anche all’Ente comunale l’avvio di un ulteriore programma informativo dedicato a personale operativo avente l’obiettivo di ottimizzare ulteriormente il servizio reso.

In riferimento alla gestione operativa del servizio si precisa come l’azienda già da mesi ha attivato una campagna informativa per arginare il fenomeno degli abbandoni indiscriminati dei rifiuti, determinato causato dal mancato rispetto del calendario. Si sottolinea come la frazione indifferenziata da calendario andrebbe raccolta solo nei giorni del martedì e sabato, ma tuttavia l’azienda si trova obbligata a dover raccogliere grandi quantità di rifiuto abbandonato, con squadre dedicate, in modo quotidiano, con grave pregiudizio per la raccolta differenziata.

Giornalmente, infatti, vengono pubblicate sui nostri canali social le foto relative alle zone con la maggiore presenza di abbandoni. L’azienda, inoltre, a breve attiverà un programma specifico in virtù del quale, nelle aree interessate dalla presenza di cumuli di materiale non conforme in buste nere e/o non trasparenti, applicherà il bollino rosso e procederà, nel caso sia possibile risalire all’utenza interessata, alla conseguente sensibilizzazione per una corretta separazione dei rifiuti. Nel caso di aree interessate dalla presenza di rifiuti abbandonati si procederà, come solitamente previsto, alla raccolta separata dei soli rifiuti che a vista siano oggettivamente riconoscibili e recuperabili.

Purtroppo, l’esperienza quotidiana ci restituisce un quadro operativo dove nella maggior parte dei casi risulta difficile se non impossibile riconoscere, nei cumuli abbandonati nelle diverse strade cittadine, rifiuti recuperabili.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo si espongono di seguito due immagini riprese in due distinte aree del centro cittadino in giornate diverse.

Di seguito è indicato il bollino rosso che sarà apposto su rifiuti non correttamente conferiti