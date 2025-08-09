Avv. Palladino – La solidarietà di Cgil, Cisl e Uil

Le Segreterie territoriali di Cgil, Cisl e Uil esprimono convinta solidarietà e manifestano vicinanza all’Avvocata Rosanna Paladino, Amministratrice unica della Brindisi Multiservizi (Bms), per il vile atto intimidatorio recentemente subito.

Al contempo, condannano con fermezza ogni forma di violenza e di intimidazione che, rischiando di far sprofondare la Città capoluogo e l’intero territorio in un baratro civile e sociale, va scongiurato decisamente.

I risultati conseguiti negli ultimi mesi, per assicurare prospettive alla Bms ed ai suoi 140 dipendenti, meritano attenzione straordinaria e condivisa, anche in funzione dei servizi da garantire alla comunità brindisina, assicurandone la continuità.