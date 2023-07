AVV. SALERNO: BRUTTO AFFARE ABITARE IN CENTRO

Ora, alla musica rompitimpani fino al mattino, agli avventori dei locali eccitati all’uscita – intorno alle due-tre – dall’alcol, ai fuochi d’artificio alla mezzanotte in punto sotto le finestre delle abitazioni (ed anche della Prefettura) per il 18° o il compleanno di chi poi potrà tornare tranquillamente a casa sua a riposare (tanto mica abita in centro!) o per l’uscita di galera del sempre di moda “Cocu”, si aggiungono le contravvenzioni per divieto di sosta anche a chi regolarmente dotato di pass (evidentemente perché lo ha pagato) per il centro.

Vediamo meglio.

L’Ordinanza sindacale n. 30 con la quale si intende regolamentare i flussi veicolari in occasione della stagione estiva (che di fatto consegna la centralissima e nevralgica Piazza Dante ai proprietari delle limitrofe attività commerciali sottraendola alla fruibilità della cittadinanza) “finalizzata ad evitare la commistione dei flussi veicolari e pedonali nella zona Centro durante la stagione estiva, nella quale è previsto un significativo incremento dei flussi veicolari e pedonali” (sic!), e “a incentivare una mobilità sostenibile, in particolare nel centro storico della città a favore dell’impiego di veicoli a basso impatto ambientale, agevolando la mobilità di biciclette, biciclette elettriche e monopattini” ai quali però, si badi bene, è preclusa la percorribilità di detta Piazza! ( di nuovo sic!), è un provvedimento viabilistico, che

ORDINA

dal giorno 07 luglio 2023 al giorno 30 Settembre 2023, dalle ore 21:00 alle ore 02:00 del giorno successivo nei giorni feriali e festivi:

il divieto di transito a tutti i veicoli, ad esclusione dei mezzi di soccorso, di forza pubblica, titolari di passo carrabile, di quelli a servizio delle persone diversamente abili, la micromobilità elettrica (monopattini e velocipedi) e dei residenti delle zone interessate dalla chiusura al transito veicolare proprietari dei

veicoli, i quali, verranno autorizzati mediante pass rilasciato dall’Ufficio Traffico, che dovranno procedere a passo d’uomo.

ISTITUISCE

il divieto di sosta a tutti i veicoli con rimozione di quelli trovati in sosta vietata, dalle ore 21:00 alle ore 02:00 dei giorni feriali e festivi, eccetto ………..e dei residenti delle zone interessate al presente Provvedimento”.

A chi qui scrive, ma anche a chi legge, risalta chiara la differenza tra divieto di transito e divieto di sosta.

E’ accaduto che diversi residenti nelle zone in questione, regolarmente muniti di pass per il parcheggio, siano stati contravvenzionati per violazione (perché in sosta) della Ordinanza in esame.

Scusate, se io sono residente munito di regolare Pass per la sosta ed il mio veicolo vi si trova parcheggiato – in ipotesi dalle 19, ora in cui il transito è consentito, oppure vi si trova parcheggiato da giorni e nel giorno della sanzione non si è mosso affatto, va multato dalle 21 alle 02:00?

A me pare di no!

A meno che di altri provvedimenti al momento a me sconosciuti.

Approfondirò la vicenda accogliendo con il massimo spirito critico le “controosservazioni” che mi si vorranno muovere.

Ho sentito, credetemi, una garbata anziana persona brindisina, con la barba bianca, riferire ad un’altra:

“ Hiiii! E mai n’ordinanza pi li fuechi sotta casa a menzanotti?! E mai n’ordinanza pi li buttigli rutti ogni sera a Santa Teresa sotta alla Prifittura ca ci la matina camini rischi cu ti tagghi?! E mai n’ordinanza pi zziccari ci faci rumori alli tre di notti e pi ddari l’indirizzu alli residenti cussini ponnu scè fari rumori sotta casa loru?!”

Al momento non mi rimane che ribadire trattarsi di un brutto affare, comunque, abitare in centro!

Maurizio Salerno