AVV. SALERNO: DEDICATO AGLI AMANTI DELLA TORCIA…

Agli amanti della torcia!

Vi accuso di essere corresponsabili del decadimento, non solo, ambientale della nostra Città.

Del suo inevitabile imbarbarimento sociale e della inevitabile destabilizzazione culturale dei nostri figli, di mia figlia, che li porterà, forzatamente, a cercare nuove terre.

Nuovi lidi.

State completando l’opera vigliacca di danneggiamento perenne ed insanabile.

Del mare più bello del mondo.

Dell’aria più respirabile del mondo.

Del cielo più limpido del mondo.

Del vento più benefico del mondo.

Del sole più amico del mondo.

Voi, con la vostra squallida politica, i vostri programmi di realizzazione del profitto a costo della vita.

Di ogni vita.

I vostri artefatti, falsi, ingannevoli, meschini, studi di fattibilità e conti di convenienza – di chi? Per chi? – economica sono l’arma per sferzare l’ultimo micidiale colpo in danno di una popolazione genuina solo colpevole di essere inerme.

Il ricatto occupazionale da sempre la pistola fumante nelle vostre mani.

Voi agognate una Brindisi prossima al nulla cosmico.

Vi odio nell’autentico senso della parola. Non con ostilità o desiderio di nuocervi – a tanto ci avete già pensato voi – ma col sentimento di chi anela a che voi non foste mai nati. Mai venuti. E che possiate, voi, ritornare nel nulla.

Le popolazioni brindisine attuali e quelle a venire malediranno la vostra “opera magna” in tema di danno ambientale ed alle genti. Ed alla natura.

Non vi è bastata l’altra torcia?!

Io vi maledico!

Non era questo il modello di sviluppo industriale, morale, economico e sociale che la Città più bella del mondo – si, io brindisino lo posso dire, tu violentatore con la torcia in mano no, non lo puoi affermare – meritava.

Tutto sempre a causa delle sporche “due monetine del tempio” che amate più di ogni altra cosa, per la bramosia, tutta vostra, di voler “divorare le case delle vedove”.

Purtroppo qui non è in gioco la fine del tempio ma la sparizione di Brindisi e delle sue future generazioni!

Io vi accuso, e vi maledico, perché di tutto ciò siete responsabili.

Spero nella vostra fine ed estinzione politica, perché solo questa rimane di speranza per la riedificazione del Tempio!

avv. Maurizio Salerno