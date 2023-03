AVV. SALERNO – LETTERA APERTA A BRIGNANO

Lettera aperta a Brignano

Narrano – io non c’ero, i tuoi numeri non mi sono mai piaciuti – che hai deliberatamente offeso la struttura e la città che ti ospitava.

Ai più non è piaciuto, dicono, (il nastro non lo vado a rivedere trattandosi di un tuo misero numero) il riferimento alle “pietre” sottostanti il Teatro pure, da te, bersagliato.

Non mi fermo ai quotidiani ed ai social ma mi basta la versione offerta, nel contestarti, dal competente e serio Direttore del “Verdi” maestro Stefano Miceli.

L’architettura di una casa altrui, in cui comodamente ti ci ritrovi previo profumato compenso, la devi solo studiare e cercare – se ci riesci – di capire.

L’area archeologica sulla quale quella, per intenderci meravigliosa, casa poggia è sì fatta di pietre ma, devi sapere, caro il mio personaggio che di comico hai finora avuto solo le risposte degli ironici brindisini, che quelle “pietre” sono il fondamento dell’Impero più potente che la nostra storia possa ricordare. Della civiltà che ancora oggi ci sorregge con i suoi precetti, le sue scoperte, le sue invenzioni, il suo diritto.

Essendo nato e cresciuto tu in una anonima, incolore palazzinara borgata, priva delle pietre della Storia – dove, semmai, la “pietra” piu’ antica e’ un mattone forato dei palazzinari degli anni settanta – è il caso che sappia che quell’Impero si chiama Roma (già, proprio vicino dove sei nato ed abiti) di cui noi brindisini ne abbiamo fatto parte e le cui radici orgogliosamente preserviamo e conserviamo.

Chi cerca – oh! cerca, mica ce l’ha fatta – di infangare con una parola, ritenendola addirittura spiritosa, le nobili origini altrui (abbiamo capito che non sono le tue) è ovvio che poi si debba beccare le “Proiettesche Gigine” parole di colui che non è riuscito ad essere tuo nobile maestro, col più classico romanesco “a Brignà….anvedi andò devi annà”!

Se mai mi leggerai oso darti un consiglio:

levati dagli occhi quella nera matita da pirata di “Pippicalzelunghiana” memoria!

Così sarai davvero meno ridicolo!

Maurizio Salerno