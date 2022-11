AVV. SALERNO: L’ORGOGLIO DI ESSERE BRINDISINI

L’orgoglio di essere brindisini!

La Puglia da decenni è locomotiva italiana del turismo, terra d’interesse mondiale e noi ne siamo una sua isola felice.

La nostra Brindisi mai completamente scoperta, non ancora a tutti nota eppure in grado di ammaliare chiunque ci venga.

Brindisi, una bella donna vestita alla “vedo non vedo” così da aumentarne fascino e desiderabilità.

Noi, brindisini, mentre in altre parti d’Italia (a causa del cambiamento climatico) lo scoprono solo oggi , da sempre flirtiamo col sole che quando, a volte, prepotente rischia di stringerci nel suo soffocante focoso abbraccio, viene “calmato” nei suoi amorosi sensi dal nostro alleato vento giusto a ricordargli che si, è bella Brindisi, è desiderabile ma non puoi possederla fino a dominarla.

Noi, brindisini, cui madre Natura ha donato il porto più bello del mondo che se in Oriente vuoi andare da qui devi passare!

Noi che quando puntiamo allo sport abbiamo una delle migliori piazze cestistiche.

Noi con la nostra più onomatopeica lingua mondiale, noi soli in grado di riprodurre il suono di ciò che diciamo tanto da farci capire dal cittadino del mondo: “scrafazzare”, ad esempio, ti fa sentire dentro e fuori il rumore del vetro che si frantuma; “a nturtigghiuni”, ti fa non solo colpire ma avvolgere dall’oggetto che ti scagliamo addosso; “spracanare”, bhè già lo capisci da te (sia tu inglese, australiano o bengalese)!

Percorrila tutta la nostra lingua e vedi come sei in armonia con la natura.

Naviga il nostro mare e sarai cittadino del mondo.

Noi da sempre accoglienti siamo in grado di sfornare eccellenze in campo scientifico, musicale, canoro, stilistico, sportivo e culinario e, perché no, anche di cantarcela e suonarcela da soli!

avv. Maurizio Salerno