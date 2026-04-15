Avviata la collaborazione tra Università del Salento e Comune di Brindisi

Presso la Sala Mario Marino Guadalupi del Comune di Brindisi, si è tenuta una conferenza stampa per focalizzare la collaborazione tra Università del Salento e Comune di Brindisi, che si concentra soprattutto sulla formazione, ricerca e sviluppo sostenibile, con l’obiettivo di rafforzare la presenza universitaria in città. È necessario consolidare il legame tra formazione universitaria e sistema produttivo e industriale a Brindisi, puntando su transizione energetica e digitale, potenziando azioni mirate. La collaborazione tra l’Università del Salento e il Comune di Brindisi ha come obiettivo un arricchimento dell’offerta formativa adeguata alle esigenze specifiche del territorio e la condivisione di strategie e percorsi formativi che possano colmare il divario tra domanda e offerta di lavoro. Il progetto prevede, nella fase conclusiva, la realizzazione di una nuova sede universitaria nel centro cittadino per portare più corsi e studenti a Brindisi e connettere la didattica e la ricerca alle sfide del territorio. Si devono creare opportunità per i giovani e le imprese locali con borse di studio, tirocini e trasferimento tecnologico. Il ruolo del Comune di Brindisi è molto importante perché può fare da regista tra UniSalento e sistema produttivo. Anna Consales