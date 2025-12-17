Avviata manutenzione giostrine dei parchi. Ass. Antonucci: “Le precauzioni non sono mai troppe”

AVVIATA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU GIOSTRINE PRESENTI NEI PARCHI CITTADINI. ASS. ANTONUCCI: “LE PRECAUZIONI NON SONO MAI TROPPE QUANDO SI PARLA DI BAMBINI”

A seguito del consueto controllo periodico effettuato sulle giostrine presenti nei parchi giochi cittadini, è emersa la necessità di procedere con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Nel frattempo, pertanto, tali strutture sono state inibite all’utilizzo con del nastro bianco/rosso. La Brindisi Multiservizi ha già predisposto un primo piano di interventi per ripristinare le massime condizioni di sicurezza e quindi per rendere nuovamente fruibili le giostrine (saranno rimosse solo quelle non riparabili). Tali manutenzioni verranno eseguite già a partire dalle prossime ore.

“Il nostro obiettivo principale – afferma l’Assessore ai parchi Livia Antonucci – è quello di assicurare che i giochi destinati ai bambini siano sicuri e dotati di tutto ciò che prevedono le normative in vigore. Lo facciamo per evitare che qualcuno possa farsi male e quindi per garantire ai bambini di giocare senza alcun timore. In questa ottica, penso che gli obiettivi siano comuni e che un eccesso di controlli vada letto in termini positivi”.