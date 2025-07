Avviati i lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica Rsu ad Autigno

Il Comune di Brindisi, ha avviato gli interventi urgenti di messa in sicurezza della discarica per rifiuti solidi urbani (Rsu) sita in località Autigno, nel territorio comunale.

Il progetto, realizzato con il supporto tecnico della Sogesid S.p.A. e finanziato con risorse comunitarie e cofinanziamento comunale, risponde all’«urgenza di contenere gravi criticità ambientali e sanitarie determinate dal degrado del sito», in quanto sono state rilevate infiltrazioni attraverso il telo di copertura, presenza di volumi significativi di percolato in vasca, malfunzionamento dei pozzi di captazione del biogas e assenza di un adeguato sistema di regimazione delle acque meteoriche.

«L’intervento si colloca in un contesto di grande sensibilità ambientale e rappresenta una misura fondamentale per prevenire la diffusione della contaminazione e tutelare la salute pubblica e le matrici ambientali», spiegano il sindaco di Brindisi, dott. Giuseppe Marchionna, e l’assessore all’Ambiente, dott.ssa Livia Antonucci. In questi frangenti, si sono soffermati sugli otto versanti sostanziali, lungo i quali andrà a realizzarsi il progetto che – rimarca Antonucci – «prevede una serie di lavorazioni tecniche coordinate, finalizzate al contenimento delle sorgenti di contaminazione e alla gestione controllata dei reflui e delle emissioni gassose». In particolare, si provvederà alla realizzazione dell’impianto elettrico definitivo e del ripristino dell’impermeabilizzazione superficiale; ci si occuperà della riprofilatura e del consolidamento morfologico del corpo della discarica nonché della gestione del percolato. Ulteriori azioni riguardano l’adeguamento e il potenziamento del sistema di captazione e combustione del biogas nonché la regimazione delle acque meteoriche; l’installazione di servizi accessori e dotazioni logistiche e l’attivazione di un sistema di monitoraggio ambientale permanente.

Ad aggiudicarsi i lavori è stata la ditta Smeda srl di Tursi, qualificata per interventi ambientali complessi. La consegna dei lavori è avvenuta il 10 luglio scorso, con una durata di esecuzione delle opere prevista in 210 giorni.

«L’ultimazione dei lavori è prevista per il 6 febbraio 2026» ha ricordato il sindaco Marchionna, che nel contempo ha voluto sottolineare l’attenzione che la Regione Puglia – nelle persone dell’assessore all’Ambiente Serena Triggiani e della Dirigente di Sezione, Antonietta Riccio – ha riservato ad Autigno. «L’avvio dei lavori – ha concluso il Sindaco – rappresenta un passo concreto verso la riqualificazione ambientale di un sito storico di criticità, simbolo di una sfida non più rinviabile. È la testimonianza di un impegno condiviso tra amministrazione comunale, enti tecnici e cittadini per restituire al territorio un ambiente sicuro, stabile e sotto controllo».