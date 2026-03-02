Avviati interventi per contenere la presenza di topi, blatte e zanzare – Ass. Antonucci: “Il programma prevede trattamenti capillari in tutti i quartieri della città”

L’Amministrazione Comunale di Brindisi ha messo in campo un programma di interventi capillari in tutti i quartieri della città per la lotta a topi, blatte e zanzare. Il tutto, attraverso la società concessionaria del servizio di Igiene Pubblico “Teknoservice”.

“Partire nei tempi giusti – afferma l’Assessore all’Ambiente Livia Antonucci – fornisce ottime garanzie circa l’efficacia di questi trattamenti da cui dipende il benessere dei cittadini, troppo spesso alle prese con al presenza di topi e insetti. Ovviamente i nostri uffici vigileranno sulla corretta attuazione degli interventi previsti che non comporteranno disagi per i cittadini”.

Il programma antilarvale ha avuto inizio lo scorso 2 febbraio e si concluderà il 6 giugno. Gli interventi di derattizzazione, invece, sono partiti in data odierna (dai rioni Bozzano e Minnuta) e andranno avanti fino al 10 dicembre. Il programma di deblattizzazione avrà inizio il prossimo 16 marzo e si concluderà il 7 novembre. Tutti e tre gli interventi saranno eseguiti nella fascia oraria dalle 6 alle 12.

Il 30 marzo, infine, partirà un articolato programma di interventi notturni antialare, che saranno eseguiti (fino al 26 novembre) nella fascia oraria tra mezzanotte e le 6.20.