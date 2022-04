AVVICENDAMENTO AL COMANDO DELLA BRIGATA SAN MARCO

Mercoledì 20 aprile, alle ore 10:15, presso il piazzale della Caserma “Ermanno Carlotto” di Brindisi

avrà luogo la cerimonia di avvicendamento al Comando della Brigata Marina San Marco e del

Comando del Presidio militare di Brindisi tra il Contrammiraglio Luca ANCONELLI (cedente) e il

Contrammiraglio Massimiliano Giuseppe GRAZIOSO (subentrante). La cerimonia darà presieduta

dal Comandante in Capo della Squadra Navale, Ammiraglio di Squadra Aurelio DE CAROLIS.

L’Ammiraglio Anconelli lascia l’incarico dopo quasi due anni, durante i quali gli uomini e le donne

della Brigata Marina San Marco sono stati coinvolti in ambito internazionale in supporto alle

Maritime Operations svolte dalla Squadra Navale, oltre che nelle Land Operations attive

nell’ambito della Missione Bilaterale di Assistenza e Supporto in Libia, nel contesto della Missione

Bilaterale Italiana in Libano, nell’ Op. Prima Parthica attiva in Iraq, a Gibuti presso la Base Militare

Italiana di Supporto ed infine in Somalia.

Contestualmente i fucilieri hanno continuato a fornire costante supporto alla Pubblica Sicurezza,

contribuendo all’Operazione Strade Sicure, e in supporto alla Difesa nella campagna vaccinale in

favore della popolazione civile, partecipando all’operazione EOS.

I Leoni del San Marco sono stati anche impegnati in attività esercitative a carattere interforze e

internazionale, come la Gruflex-22, attività addestrativa ad elevato realismo che ha coinvolto assetti

navali e aerei italiani e spagnoli, e la Cold Response 22, la più grande esercitazione della NATO di

quest’anno dove i fucilieri si sono addestrati ad operare in ambienti artici e caratterizzati da

condizioni climatiche particolarmente severe.

Sotto il Comando dell’Ammiraglio Anconelli si è svolto nel giugno 2021, presso il Castello Svevo, la

Riunione Ministri e delegazioni Esteri – Sviluppo del G20. La Brigata ha anche festeggiato nel

settembre dello stesso anno il Cinquantesimo anniversario dell’insediamento della Fanteria di

Marina nella città di Brindisi: durante questo storico evento sono stati organizzati una serie di

eventi di carattere culturale, sociale e sportivo, nonché attività dimostrative sulle capacità anfibie

della Marina Militare e delle sue peculiarità.

L’Ammiraglio Grazioso assume il Comando della Brigata Marina San Marco, dopo aver già svolto vari

incarichi all’interno della componente anfibia nazionale, con la responsabilità di continuare a

garantire la massima operatività di un Reparto storicamente sempre impiegato in prima linea,

caratterizzato da elevata professionalità, prontezza e flessibilità.