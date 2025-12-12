Facebook Instagram
Avvicendamento in Prefettura – Luperti e Greco: Ben arrivato al Prefetto Aprea. Un ringraziamento al Prefetto Carnevale 

 Abbiamo appreso la notizia di un avvicendamento alla guida della Prefettura di Brindisi. Al Prefetto Guido Aprea, che in questo territorio si è già distinto per le sue capacità professionali, auguriamo un buon lavoro, nella certezza che saprà affrontare con la dovuta determinazione i tanti problemi che interessano la nostra comunità. Al Prefetto Luigi Carnevale, invece, un sentito ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni, dimostrando il suo attaccamento alla nostra città e la grande esperienza di un servitore dello Stato del suo livello. Siamo convinti che continuerà a fornire un contributo validissimo alla nostra comunità attraverso il suo ruolo di commissario di Governo per la gestione dell’accordo di programma per Brindisi. 

Lino Luperti e Michelangelo Greco – consiglieri comunali

