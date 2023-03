AVVIO DEL CANTIERE PER IL CENTRO RISVEGLI DI CEGLIE

Avvio del cantiere per la realizzazione del Centro risvegli a Ceglie Messapica

Dopo la conclusione della procedura di gara, avvenuta nel mese di gennaio con l’aggiudicazione dei lavori, si dà concreto avvio alla fase esecutiva delle opere di realizzazione del Centro risvegli a Ceglie Messapica, finanziato per circa 10 milioni da risorse della programmazione POR.

Previsto per oggi l’incontro operativo tra la direzione lavori e l’impresa esecutrice per calendarizzare le fasi dell’intervento. La struttura sorgerà in un’area prossima al Presidio di riabilitazione San Raffaele con cui ci sarà una stretta connessione per garantire ai pazienti in stato vegetativo e stato di minima coscienza l’assistenza necessaria con prestazioni riabilitative proprie di un centro risvegli.

Si procederà preliminarmente con le opere di messa in sicurezza del cantiere per garantire il normale funzionamento del San Raffaele. Contemporaneamente si definiranno i percorsi interni adeguati anche per la massima salvaguardia del patrimonio botanico presente.