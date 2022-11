AVVIO ORIENTAMENTO 2022/2023 – OPEN DAY AL “POLO MESSAPIA”

Dizione, fotografia, montaggio video e speakeraggio. E ancora grafica e comunicazione, manutenzione delle imbarcazioni da diporto, saldatura e finanza e marketing. Sono solo alcune delle materie caratterizzanti offerte dall’IISS “Ferraris-De Marco-Valzani” di Brindisi. Una scuola al passo con i tempi capace di coniugare la formazione dei ragazzi con le reali esigenze del mondo del lavoro.

Domenica 6 novembre, l’Istituto scolastico diretto dal dirigente Rita Ortenzia De Vito, aprirà le porte delle tre sedi per accogliere i futuri alunni. Dalle ore 10 alle 12.30 i ragazzi, accompagnati dalle famiglie, avranno la possibilità di visitare aule e laboratori dell’istituto “De Marco” e “Ferraris” di Brindisi e del “Valzani” di San Pietro Vernotico e di dialogare con i docenti in vista dell’iscrizione dei propri figli alla scuola superiore.

A fare gli onori di casa ci saranno la preside e gli studenti del Polo Messapia che guideranno i visitatori alla scoperta della scuola per far scoprire loro come si acquisiscono competenze per diventare dei veri professionisti. “I ragazzi e le loro famiglie – afferma la dirigente scolastica – avranno la possibilità di conoscere gli indirizzi professionali in Manutenzione e assistenza tecnica nella sede del Ferraris, Made in Italy per la manutenzione sulle imbarcazioni da diporto, Servizi commerciali con opzione grafica pubblicitaria e Servizi culturali e dello spettacolo presenti sul “De Marco”. Nella sede del Valzani, sono attivi invece gli indirizzi Amministrazione Finanza e Marketing, Grafica e Comunicazione e Turismo con sperimentazione ESABAC Techno.

Tante le novità che potranno essere scoperte nel corso della prima domenica dedicata all’open day. Per conoscere nel dettaglio le prossime date basta collegarsi al sito internet: www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it , e sui social Facebook e Instagram “Polo Messapia”.