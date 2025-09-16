Avvio Servizi Integrazione Scolastica e trasporto 2025 -2026

La Provincia di Brindisi, con l’inizio del nuovo anno scolastico, ha dato il via ai servizi di integrazione scolastica e trasporto per favorire il diritto allo studio dei minori con disabilità psico-fisiche o sensoriali, residenti nel territorio provinciale, attraverso interventi di supporto all’autonomia, alla relazione, alla socializzazione e all’apprendimento.

Il servizio di integrazione scolastica è stato affidato alla ditta socioculturale Società Cooperativa a.r.l. di Mira (Venezia) e sarà avviato a partire da oggi, 16 settembre, in tutte le scuole superiori di competenza della Provincia per i disabili gravi. Sono 283 gli studenti che saranno affiancati da un educatore professionale.

Analogo avvio per i servizi di facilitazione della comunicazione a favore di studenti ciechi e sordi, ad oggi 55, frequentanti ogni scuola di ordine e grado.

Il trasporto scolastico assistito è stato affidato alla ditta Dover s.r.l di Noci a favore di circa 68 studenti frequentanti le scuole d’istruzione scolastica di secondo grado di pertinenza della Provincia; oltre a due studenti che usufruiranno del trasporto assistito da parte del comune di residenza, ma con oneri a carico della Provincia.

Gli uffici provinciali, come sempre, sono disponibili per fornire ogni informazione utile all’utenza diretta, alle famiglie interessate ed alle scuole del territorio, negli orari di apertura al pubblico della Provincia.

Anche gli uffici del Segretariato sociale sono a disposizione nei seguenti orari:

dalle 9,30 alle 15,30 del martedì, mercoledì e giovedì.

Per contatti telefonici:

•inclusione scolastica studenti con disabilità: 0831.565450 o 9831565269

•trasporto scolastico assistito: 0831.565117

•segretariato sociale: 0831565464