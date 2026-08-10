AVVISO ALLA CITTADINANZA – LAVORI DI PULIZIA NEL CENTRO STORICO

L’Assessore all’Ambiente ed ecologia, Livia Antonucci, informa la cittadinanza che, nelle notti del 10, 11, 12, 13 e 17 agosto, dalle ore 22:00 alle ore 6:00, saranno effettuati interventi di lavaggio del basolato e dei marciapiedi nel centro storico.

Durante le operazioni saranno temporaneamente vietati transito, sosta e fermata, con rimozione dei veicoli, nelle seguenti zone:

Corso Roma – Corso Garibaldi – Piazza Cairoli – Via Santi – Piazza Matteotti – Via Filomeno Consiglio.

L’Assessore Antonucci, invita pertanto la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica presente e a non lasciare i veicoli in sosta nelle aree interessate.

‘Ci scusiamo per i temporanei disagi, necessari a consentire lo svolgimento degli interventi in sicurezza’ afferma, ‘ringraziando i cittadini per la collaborazione.