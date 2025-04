Avviso della Provincia per la designazione di un componente del CIASU

La Dirigente Area 1 della Provincia di Brindisi, dott.ssa Fernanda Prete, rende noto che è attiva la procedura per l’acquisizione delle candidature per la designazione di n. 1 componente, all’interno del Comitato Scientifico del “Centro Internazionale di Alti Studi Universitari” (CIASU), con sede in Fasano.

Tutti i requisiti richiesti per la nomina, la documentazione necessaria, i termini e la modalità di presentazione della domanda di candidatura sono disponibili sul sito della Provincia di Brindisi al seguente link:

https://www.provincia.brindisi.it/index.php/amministrazione-avvisi/avviso-pubblico-relativo-alla-designazione-di-n-1-componente-in-rappresentanza-della-provincia-di-brindisi-in-seno-al-comitato-scientifico-del-centro-internazionale-di-alti-studi-universitari-s-r-l-con-sede-in-fasano-ciasu-triennio-2025-2028

La domanda di candidatura, indirizzata al Presidente della Provincia On. Antonio Matarrelli (Via A. De Leo, 3 – 72100 Brindisi), dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 13.05.2025.

Le domande di partecipazione all’Avviso per mezzo di PEC devono essere inoltrate alla casella di posta elettronica certificata della Provincia di Brindisi: provincia@pec.provincia.brindisi.it. Per la validità dell’invio informatico il/la candidato/a dovrà utilizzare a propria volta una casella elettronica certificata. L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato/a.

Il termine per la presentazione delle domande è perentorio. Pertanto, non saranno ammessi alla procedura i candidati e le candidate le cui domande perverranno dopo il termine stabilito.