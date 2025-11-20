Azienda Lapietra match sponsor Valtur Brindisi per la partita con Cento

PALLA A DUE SABATO 22 NOVEMBRE ALLE ORE 20:30 AL PALAPENTASSUGLIA. BIGLIETTI IN VENDITA A PARTIRE DA €10 AL NEW BASKET STORE, ONLINE SU VIVATICKET E PRESSO I PUNTI VENDITA ABILITATI SUL TERRITORIO.

Azienda Lapietra sarà il match sponsor della partita di campionato tra la Valtur Brindisi e Sella Cento, in programma sabato 22 novembre al PalaPentassuglia alle ore 20:30.

Silver Sponsor per il sesto anno consecutivo con la società biancoazzurra, l’azienda è situata a Monopoli, in contrada Stomazzelli, a pochi chilometri dal mar Adriatico. La struttura è nata nel 1990 per volere dei titolari, Lino ed Enzo Lapietra, i quali, una volta raccolta l’eredità del papà Antonio e del fratello maggiore Giovanni, decidono di realizzare un’azienda agricola immersa nel suggestivo panorama delle bianche masserie e degli ulivi secolari pugliesi diventando nel corso degli anni leader nel settore per la produzione di diverse tipologie di pomodori e cetrioli di altissima qualità. L’innovazione e l’uso delle più moderne tecniche di automazione delle fasi di coltivazione e produzione sono uno dei punti fondamentali del successo aziendale unite ad una forte attenzione nella gestione dei processi.

L’Azienda dei F.lì Lapietra è costituita da serre altamente tecnologiche, che attraverso la connessione ad opportuni sensori, permettono la regolazione del micro-clima interno alle serre stesse, ottimizzandolo a seconda delle esigenze delle piante con la preservazione delle risorse naturali fino alla distribuzione di un prodotto che sia sostenibile sul piano ambientale. Innovazione assoluta unita al rispetto della natura ne fanno dei fratelli Lapietra i contadini del futuro …il tutto mirato a garantire al consumatore finale un prodotto davvero unico ed ecosostenibile.

La partita sarà trasmessa sabato 22 novembre in diretta alle ore 20:30 sulla piattaforma LNP Pass. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick. Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio. La partita sarà trasmessa in differita lunedì sera alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner biancoazzurro.

Biglietti disponibili a partire da €10 al New Basket Store, online sul portale Vivaticket e nei punti vendita abilitati.

Disponibile fino a sabato sera il ‘three games pack’ per assistere, a partire da €31, alle prossime sfide casalinghe della Valtur Brindisi al PalaPentassuglia contro Sella Cento, Gemini Mestre e Victoria Libertas Pesaro.