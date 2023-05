“AZIONA IL TUO FUTURO” – VENERDI’ INCONTRO DI ORIENTAMENTO

“Aziona il tuo futuro” – incontro di orientamento del CPI di Brindisi

Venerdì 26 maggio – ore 9.00 – San Vito dei Normanni

Venerdì 26 maggio, nella sala conferenze del Chiostro dei Domenicani, a San Vito dei Normanni, a partire dalle ore 9:00, si terrà l’incontro di orientamento e informazione, a cura del Centro per l’Impiego di Brindisi, partner del progetto “Oriens: modello innovativo di orientamento per la comunità sanvitese”, vincitore del bando regionale “Punti Cardinali”, che vede il comune come capofila di progetto.

Durante l’evento, dal titolo “Aziona il tuo futuro”, un gruppo di operatori di ARPAL Puglia -Centro per l’Impiego di Brindisi, sotto la direzione della Dott.ssa Anna Loparco Responsabile Unico P.O. Ambito Territoriale di Brindisi Centri Impiego Brindisi Francavilla Mesagne Ostuni, presenteranno i servizi e le attività offerti gratuitamente ai cittadini, allo scopo di favorire l’inserimento lavorativo e sviluppare azioni di politiche attive del lavoro.

Tra gli obiettivi dell’iniziativa:

• fornire un contributo orientativo per educare gli utenti, in particolare classi quarte delle scuole primarie, classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado e classi terze e quarte delle scuole secondarie di secondo grado, alle proprie scelte in modo consapevole e responsabile;

• fornire un contributo conoscitivo e operativo per la prosecuzione del percorso di studi;

• fornire un contributo conoscitivo e operativo del sistema nazionale e regionale dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro e dei servizi pubblici e privati del lavoro regionali, nonché del sistema nazionale e regionale degli incentivi all’avvio di lavoro subordinato ed autonomo;

• fornire un contributo conoscitivo ed operativo ai servizi offerti dalla cittadinanza digitale necessari all’incontro tra domanda ed offerta di lavoro e formazione.