Azione chiarisce: non siamo presenti né in Consiglio né in Giunta

Ecco la nota:

Negli ultimi giorni, diversi organi di stampa hanno erroneamente incluso Azione tra le fila della maggioranza che governa la città di Brindisi. Desideriamo chiarire che Azione non partecipa ad alcuna riunione di maggioranza e non ha alcun ruolo nel determinare le scelte amministrative della città. Inoltre, non siamo informati su ciò che viene deliberato a tutti i livelli istituzionali.

È importante sottolineare che Azione non è rappresentata né in consiglio comunale né in giunta.

Durante la campagna elettorale, il nostro partito ha sostenuto il Sindaco Marchionna, e alcuni dei nostri tesserati hanno partecipato nella sua lista senza però essere eletti. Questo sostegno era strettamente legato al programma elettorale. Tuttavia, la quasi totale disattesa di tale programma ha portato a una netta distanza tra Azione e l’attuale amministrazione.

Il commissario cittadino

Avv. Gianluca Serra