AZIONE – INCARICO NAZIONALE PER FABIANO AMATI

Azione: “Incarico nazionale a Fabiano Amati. Coordinatore dei Consiglieri regionali”

Si è costituito il coordinamento nazionale dei Consiglieri regionali italiani di Azione.

L’incarico di coordinatore è stato assegnato a Fabiano Amati, su proposta del responsabile nazionale enti locali Giulio Sottanelli.

Alla riunione d’insediamento del coordinamento nazionale sono intervenuti Carlo Calenda, Matteo Richetti e Francesca Scarpato.

“La politica è iniziativa e spirito d’iniziativa – ha commentato Amati – e perciò dobbiamo provare a portare in ogni regione proposte e programmi innovativi, così da contribuire ad evitare l’Italia a velocità diversa. Su questo basti pensare alla diagnosi precoce di malattie gravissime e alla genetica medica: ci sono regioni più avanti e regioni più indietro, per cui nascere in un posto piuttosto che in un altro porta ad avere cure tempestive e quindi più efficaci. Dare il nostro supporto in ogni Consiglio regionale per poter avere ovunque lo stesso livello di prestazioni, oppure la stessa risposta ai problemi, prendendo l’esperienze più virtuose, può caratterizzare le politiche di un partito nazionale impegnato pure nelle istituzioni territoriali. Ringrazio i colleghi consiglieri regionali per la fiducia accordatami.”