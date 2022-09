AZIONE-ITALIA VIVA: LA MINISTRA CARFAGNA A BRINDISI

Ultime battute della campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento. Quest’oggi Brindisi ha ricevuto la visita del Ministro Mara Carfagna, che ha aderito al gruppo dì Azione e Italia Viva. La Carfagna ha fatto in mattinata una visita ad alcune aziende della zona industriale. Nel pomeriggio ha incontrato iscritti, simpatizzanti e semplici cittadini presso Palazzo Virgilio. Ha spiegato le sue ragioni del distacco da Forza Italia e le cose che il suo nuovo partito vorrà fare nella prossima legislatura, auspicando che il presidente del Consiglio sia ancora Mario Draghi. La Carfagna, quando era in Forza Italia, accolse la richiesta del Comune di Brindisi per l’utilizzo del CIS, il Contratto istituzionale di sviluppo, con in dote decine e decine di milioni di euro da spendere per lo sviluppo costiero e del territorio brindisino in genere.