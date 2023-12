“AZIONE” – SERRA NUOVO COMMISSARIO PER BRINDISI

Azione Brindisi, Amati e Pappadà: “Gianluca Serra nuovo commissario del partito del capoluogo”

Il commissario regionale di Azione Fabiano Amati, di concerto con il segretario provinciale di Brindisi Raffaele Pappadà, ha nominato Gianluca Serra nuovo coordinatore cittadino di Azione della Città di Brindisi.

A Gianluca Serra non mancherà il nostro sostegno nella sua azione e nelle sue idee. Lo abbiamo scelto, ringraziandolo per aver accettato, perché si tratta di una personalità dotata di preparazione amministrativa, costanza, coraggio anche a costo di perdere posizioni personali e – soprattutto – spirito riformista accordato con la razionalità e la prova scientifica.

Tra gli impegni iniziali di Gianluca Serra ci sarà il radicamento del partito, certamente, ma soprattutto la forte attenzione sull’ambientalismo da raggiungere con la tecnologia e sul miglioramento delle condizioni di assistenza sanitaria, a partire dalla riconversione del Di Summa, la reale promozione dell’ospedale Perrino a ospedale d’interesse regionale e l’attenzione agli screening oncologici per favorire la maggiore efficacia delle terapie più innovative.