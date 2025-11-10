Azzarito (Onmic) – Apprezzamento per il direttore generale dell’Asl de Nuccio

In qualità di Vice Presidente Regionale dell’ (O.N.M.I.C.) desidero esprimere il mio sincero apprezzamento

per la dedizione e la professionalità del Dottor De Nuccio in riferimento al suo incarico come Direttore

Generale dell’ASL Brindisi, la nostra Associazione in questo periodo è stata attenta osservatrice degli eventi

che hanno portato a traguardi importanti nella sanità Brindisina.

il Dottor De Nuccio ha guidato iniziative di prevenzione sanitaria, concentrandosi su aree come il gioco

d’azzardo patologico e la prevenzione dell’ictus. Il suo mandato include la gestione generale dell’azienda,

l’implementazione di politiche di salute e il coordinamento di campagne di screening e sensibilizzazione per

la popolazione, come evidenziato in vari interventi pubblici. Fra tanti eventi che sono avvenuti nel periodo del

suo mandato ne annoveriamo alcuni passaggi significativi che fanno ben sperare per il futuro:

1) Non passa inosservato il cambio al vertice della struttura complessa di Pediatria incarico conferito

al Dottor Francesco GALLO un professionista di grande esperienza e competenza.

2) Un nuovo traguardo per la Cardiologia Brindisina, che completa così il proprio percorso verso

l’eccellenza nel trattamento delle patologie aritmiche. All’ospedale Perrino sono state eseguite con

successo le prime procedure di ablazione transcatetere di aritmie cardiache, segnando un momento

di svolta per la cardiologia del territorio e per l’assistenza ai pazienti affetti da disordini del ritmo.

3) Intervento record al Perrino: asportato tumore della mammella di 3 chilogrammi e mezzo nella Uosd

di Chirurgia senologica dell’ospedale Perrino di Brindisi, diretta da Stefano Burlizzi, è stato asportato

ad una donna di 71 anni un tumore della mammella di 3,5 chilogrammi e 23 centimetri di diametro.

4) La scuola all’ospedale Perrino: un ponte tra i diritti alla salute e all’istruzione. Tre docenti

ospedalieri assistono i giovani degenti ricoverati presso il nosocomio di Brindisi, dai 3 anni fino al

primo biennio della scuola secondaria di secondo grado.

5) Centro Ustioni del Perrino, proseguono i lavori di riammodernamento del Centro Ustioni

nell’ospedale Perrino di Brindisi. Attualmente sono in corso gli interventi nella nuova ala di oltre 600

metri quadri che ospiterà 8 stanze di degenza, in linea con quanto previsto dal Piano di riordino

ospedaliero, che riconosce il Perrino come Centro di eccellenza per il trattamento dei grandi

ustionati.

6) Non ultimo e non perché meno importante ma è recentissimo un intervento nel reparto di Urologia

diretto dal Dottor PALAZZO e la sua èquipe per aver diagnosticato da subito un carcinoma maligno

di una paziente e intervenire con celerità risolvendo il problema avendo come risultato finale tanti

ringraziamenti dei suoi familiari diretti a tutto il Reparto.

Siamo sicuri che ogni giorno avremo altre situazioni importanti come quelle evidenziate che noi puntualmente

raccoglieremo facendo notare la nostra presenza attenta e continueremo ad essere collaborativi per quello

che rappresentiamo nel territorio Brindisino in riferimento alle categorie protette stando accanto al Direttore

Generale DE NUCCIO.



IL VICE PRESIDENTE REGIONALE

O.N.M.I.C.

AZZARITO Achille