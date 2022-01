AZZARITO (ONMIC): CONTINUA LA CONFUSIONE TOTALE NELLA GESTIONE DEL COVID NELLA ASL DI BRINDISI

Ecco cosa scrive il vice presidente regionale dell’ONMIC, Achille Azzarito:

A seguito di quanto già evidenziato, ci tengo a sottolineare la gravità della situazione emergenziale che abbiamo nel territorio Brindisino. Vorrei poter dare dei suggerimenti a chi di competenza per venire incontro a tante persone che sono inermi di fronte a questa tragica situazione.

C‘è una famiglia chiusa in casa da giorno 28. Nessuno chiama, la moglie positiva, si lotta in casa con una bambina di 18 mesi, nessuno ricontatta loro per il tampone e tantomeno nessuno risponde alla mail. E’ uno schifo totale.

Questa Associazione denuncia l’assenza delle istituzioni: non può essere che l’intera provincia venga a Brindisi a fare i tamponi. Bisogna urgentemente aprire altri presidi in provincia, potenziare quello di Brindisi allestendo un altro centro in una altra parte della città, potenziare strutture private in ausilio alla ASL.

Il Sindaco deve intervenire urgentemente in tal senso!

C’è gente che è in quarantena fiduciaria e l’ASL non chiama per il tampone e nel frattempo si è in balia di questa incertezza politico-sanitaria.