Azzurro Donna San Donaci. Convegno su sport, salute e sanità

Incontro culturale a San Donaci, sabato 6 settembre, alle ore 18.30, presso la Sala Consiliare “Suor Sara Totaro” , in via Tobagi, promosso da “Azzurro Donna” San Donaci. Un evento che si propone l’obiettivo di informare e riflettere sul valore dell’attività sportiva in relazione alla salute delle donne e sui contenuti del Piano Strategico per il Servizio Sanitario Pubblico di Forza Italia. Introdurrà e modererà l’incontro la Prof.ssa Enza Lubiana Del Prete, Responsabile Cittadina Azzurro Donna San Donaci e Vice Coordinatrice Provinciale FI Brindisi; interverranno la Prof.ssa Beatrice De Donato, Responsabile Regionale Azzurro Donna Puglia; la Dott.ssa Laura De Mola, Coordinatrice di Forza Italia per la provincia di Brindisi; la Prof.ssa Alessandra Pennella, Responsabile Provinciale Azzurro Donna Brindisi. Di particolare rilievo sarà l’ intervento della Prof.ssa Maria Greco, Docente di Scienze Motorie, sul tema ” I benefici dell’ attività sportiva per la salute delle donne” . Un incontro “al femminile”, ma di interesse pubblico generale, davvero importante. Perché la salute è un bene per tutta la comunità.