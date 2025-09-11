Azzurro Donna – San Donaci si muove per la salute

Si è tenuto sabato 6 settembre, con start alle ore 18.30, un evento culturale a San Donaci, presso la Sala Consiliare “Suor Sara Totaro” , in via Tobagi, promosso dal Gruppo “Azzurro Donna” San Donaci. L’evento, che si è svolto nella forma del convegno-conferenza, ha realizzato l’obiettivo di informare e dibattere sul valore dell’attività sportiva in relazione alla salute delle donne e sui contenuti del Piano Strategico per il Servizio Sanitario Pubblico di Forza Italia. Ha aperto i lavori e moderato l’incontro la Prof.ssa Enza Lubiana Del Prete, Responsabile Cittadina Azzurro Donna San Donaci e Vice Coordinatrice Provinciale FI Brindisi, che ha ringraziato i presenti, tra i quali la Segretaria Cittadina di Forza Italia San Donaci, Maria Elena Mauro, i partecipanti tutti e in particolare il Sindaco di San Donaci, dottor Giancarlo Miccoli, presente per i saluti istituzionali e il Prof. Carmelo Labrini, Presidente del Centro Sportivo Educativo Nazionale, che ha tenuto un breve intervento. La Prof.ssa Enza Lubiana Del Prete ha poi illustrato i punti salienti del Piano Strategico predetto. Sono intervenute , poi, la Prof.ssa Beatrice De Donato, Responsabile Regionale Azzurro Donna Puglia. Di particolare spessore è stato l’ intervento della Prof.ssa Maria Greco, Docente di Scienze Motorie, sul tema ” I benefici dell’ attività sportiva per la salute delle donne”. In particolare la Dott.ssa Greco si è soffermata sulla tematica del ” crescere bene” , anche grazie all’attività sportiva, nella consapevolezza che la sedentarietà crea danni, a volte irreversibili , sulla salute dell’individuo. Vari gli interventi e nutrita la partecipazione anche dei cittadini, che hanno mostrato di apprezzare temi, trasversali a qualsiasi appartenenza politica, come quello dalla salute. Un incontro “al femminile”, con la distribuzione anche di copie del Piano Strategico, rese disponibili per il pubblico ad opera di Catia Sili e Mariangela Gravili, componenti della Segreteria di Azzurro Donna San Donaci. Al femminile , si diceva, ma di interesse pubblico generale, cui Azzurro Donna nei vari territori sta dedicando cura e impegno. Perché la salute è un bene per tutta la comunità.