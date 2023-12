Babbo Natale in moto e sotto la pioggia

La pioggia non ferma la tradizione. Questa mattina, nonostante le pessime condizioni meteo, le strade di Brindisi, dal rione Casale fino al Lungomare Regina Margherita, sono state attraversate da un serpentone di moto, con in sella tanti Babbo Natale, per dare realmente avvio alle festività natalizie. Un lungo percorso che ha infuso allegria e gioia, non solo nei bambini, ma anche in tutti coloro che hanno assistito all’iniziativa. Poi un meritato caffè per riscaldarsi.