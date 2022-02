BAGLIONI E IL FREDDO – IL SINDACO ROSSI SI SCUSA

“Ciò che è accaduto domenica sera, con palco e prime file della platea del Nuovo Teatro Verdi al gelo, getta un’ombra negativa sulla città e sulla sua immagine a livello nazionale. Oggi, dopo aver effettuato le opportune verifiche, sento la necessità di informare i miei concittadini che questa vicenda sarà gestita, come di dovere, nelle sedi opportune ma nel frattempo ho provveduto ad inviare a Claudio Baglioni ed al suo staff le mie scuse personali e dell’amministrazione che rappresento.

Ho spiegato loro che questa città si è sempre contraddistinta per ben altro calore e che la capacità di accoglienza dei brindisini non è stata ben rappresentata. L’ho invitato a tornare a trovarci, promettendo ciò che avrebbe meritato in termini di ospitalità e trattamento.

È doveroso infine, informare tutti che l’amministrazione sta svolgendo tutte le verifiche, sotto i diversi profili, per accertare le responsabilità di quanto accaduto: il malfunzionamento dell’impianto, proprio perchè notoriamente precario, non può essere un evento improvviso nè tanto meno può essere lasciato al caso”, lo dichiara il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi.