Bagni pubblici – L’Ass.Elmo ha chiesto una relazione agli uffici. Si interverrà al più presto

L’Assessore ai Lavori Pubblici Cosimo Elmo ha chiesto una relazione dettagliata agli uffici comunali competenti sullo stato in cui versano i bagni pubblici della città.

Di seguito le dichiarazioni dell’Ass. Elmo:

“Considero la disponibilità di servizi igienici per i cittadini una questione che non deve essere in alcun modo trascurata. Per questo motivo, ho chiesto notizie dettagliate sullo stato in cui versano le strutture comunali ed il quadro che ne è emerso è decisamente preoccupante. Allo stato attuale, infatti, risultano funzionanti solo i bagni pubblici di via Spalato, mentre sono momentaneamente inagibili quelli di viale Domenico Mennitti (si sono verificate delle infiltrazioni sui solai), di via Cesare Battisti-piazza Vittoria (occorre il rifacimento totale degli impianti idrici ed elettrico e degli infissi), della scalinata sottostante il Mercato centrale (occorre il rifacimento degli impianti e degli intonaci, oltre all’adeguamento alle normative vigenti). Di recente, inoltre, sono stati vandalizzati i bagni pubblici del rione Sant’Elia destinati a servire l’area mercatale. In questo caso, in attesa degli interventi di riparazione, stiamo predisponendo l’installazione di bagni chimici nel giorno del mercato settimanale. Sono ben note le condizioni in cui versano le casse comunali e quindi procederemo celermente sulla base delle somme che si renderanno disponibili”.