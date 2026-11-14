Baldassare (Cisl): Accelerare i tempi su reindustrializzazione e accordo di programma per Brindisi

dichiarazione di:

Antonio Baldassarre

Segretario Generale Cisl Taranto Brindisi

I processi di reindustrializzazione del territorio brindisino e di decarbonizzazione dei suoi attuali asset produttivi, concentrati in una delle aree industriali e logistiche più rilevanti del Mezzogiorno, meritano una complessiva accelerazione.

Ciò perché detti processi sono in fase avanzata, grazie all’operosità propositiva ed interattiva di tutti i soggetti in campo – in primis del Commissario di Governo per la reindustrializzazione Dott. Luigi Carnevale con istituzioni ai diversi livelli, sistema delle imprese, organizzazioni sindacali – ma anche a motivo delle fibrillazioni preelettorali che, credibilmente si attiveranno con l’imminente fine mandato dell’Esecutivo nazionale.

Va, dunque, scongiurato il determinarsi di ulteriori rallentamenti e, ancor più, il rischio che siano vanificate le potenziali opportunità di crescita, di sviluppo e di occupazione aggiuntiva, motivate dalla disponibilità delle non poche Aziende che hanno già scelto Brindisi come area dove investire e fare business.

Sarà, allora, necessario accelerare sull’Accordo di Programma per Brindisi e per questo, come Cisl, sollecitiamo gli interlocutori ministeriali a recuperare i ritardi accumulati finora, chiedendo un confronto sul merito, prima possibile, in sede di ministero competente.

Al contempo confermiamo la nostra visione di sviluppo di Brindisi, che non ne rinnega la vocazione industriale ma rivendica sinergie capaci di creare contestuali condizioni favorevoli che generino vantaggi e ritorni occupazionali, per tutte le restanti filiere produttive del territorio.

Frattanto, cominciano a diventare sostanza gli impegni dell’Enel assunti, appena un anno addietro, con il nostro territorio, sul versante della reindustrializzazione verde.

Perciò salutiamo, con favore, il recente arrivo a Costa Morena delle prime batterie dell’impianto Bess, già in fase di realizzazione nell’area della Centrale e che consterà di tre lotti.

Naturalmente ci aspettiamo, anche in questo caso, risposte occupazionali immediate e strutturali a partire dalla manodopera locale così come stabilito negli incontri dei mesi scorsi durante la trattazione della vertenza degli ex Sir; e con numeri crescenti e coerenti con l’importanza strategica di un progetto industriale sostenibile dal punto di vista ambientale.

Progetto che, oltre a garantire la stabilità della rete elettrica nazionale, farà di Brindisi il più grande sistema di accumulo di energia rinnovabile d’Europa.

Proseguiremo, come Cisl territoriale, nel nostro impegno di dialogo e di partecipazione, determinati anche a sollecitare coerenze istituzionali e ulteriori opportunità per Brindisi in termini di sviluppo coerenti con quanto affermato, nel tempo, sui tavoli ministeriali.

Antonio Baldassarre