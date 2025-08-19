Facebook Instagram
Ballando sotto le stelle: dj Pino Quarta  e Club Dance forever mercoledì 20 agosto a Mesagne 

Mesagne si prepara ad accogliere una serata dedicata a chi ama la musica e il ballo. Mercoledì 20 agosto 2025, a partire dalle ore 20:30, la Villa Comunale si trasformerà in un palcoscenico all’aperto per accogliere l’evento “Ballando sotto le stelle – Over 60 (…e non)”, una iniziativa aperta a tutti. Protagonista della serata, insieme al divertimento e al piacere di stare insieme, sarà DJ Pino Quarta e la sua accurata selezione musicale che attraversa epoche e generi diversi. La sua energia, unita alla lunga esperienza nelle radio locali, incontralosprint del Club Dance Forever, per una originale formula finale che culmina in un’atmosfera di festa. L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione comunale nell’ambito del cartellone “MesagnEstate 2025”.

