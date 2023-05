BALLOTTAGGIO BRINDISI – LA COALIZIONE DI LUPERTI NON HA SOTTOSCRITTO APPARENTAMENTI

La coalizione che nel primo turno elettorale amministrativo della città di Brindisi ha sostenuto il candidato sindaco Lino Luperti (composta dal Movimento Regione Salento e da Uguaglianza Cittadina) non ha sottoscritto alcun apparentamento in vista del turno di ballottaggio di domenica 28 e lunedì 29 maggio 2023.

“Con tutti i candidati delle due liste – afferma Luperti – abbiamo preso atto del grande successo elettorale ottenuto ed abbiamo deciso di proseguire in maniera compatta il cammino politico anche in futuro. Avremmo sottoscritto accordi elettorali relativi al turno di ballottaggio solo in presenza di apparentamenti ufficiali, con l’obiettivo di consentire ad altri nostri candidati di risultare eletti e di far inserire alcuni punti del nostro programma in quello del candidato sindaco di riferimento. Tali intese, però, non sono state realizzabili per comprensibili motivazioni legate ad equilibri all’interno delle singole forze politiche delle altre coalizioni. A quel punto ho coerentemente rifiutato incarichi e posizioni di prestigio riservati alla mia persona, proprio sulla base di uno spirito di ‘squadra’ che anima la nostra azione politica. Pertanto, tutti coloro che ci hanno sostenuto nel primo turno elettorale potranno scegliere tra i due candidati sindaci approdati al ballottaggio. Buon voto a tutti”.