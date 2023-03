BALNEARI – VENERDI’ GRANDE MOBILITAZIONE REGIONALE A BARI

SINDACATO ITALIANO BALNEARI/CONFCOMMERCIO

Come è noto la questione balneare costituisce una delle problematiche più urgenti e importanti per il Paese ed è grande la preoccupazione dei titolari di concessione demaniale marittima della nostra regione.

La scrivente Organizzazione maggiormente rappresentativa dei balneari pugliesi, ha organizzato per domani venerdì 24 marzo 2023 alle ore 11,00 a Bari presso la sala congressi del Nicolaus Hotel in via A. Ciasca n. 9 l’assemblea regionale dei balneari pugliesi.

Parteciperanno gli Assessori Regionali al Demanio Raffaele Piemontese e al Turismo Gianfranco Lopane, nonché il Direttore Marittimo di Puglie e Basilicata Jonica Contrammiraglio Vincenzo Leone.

Saranno altresì presenti Parlamentari del nostro territorio.

Il Presidente nazionale

Antonio Capacchione